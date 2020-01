WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Książę Harry pojawił się publicznie. Ekspertka od mowy ciała nie ma wątpliwości Książę Sussex ma grać "niegrzecznego dzieciaka z rodziny królewskiej", gdy w pobliżu nie ma jego żony i syna. Co jeszcze powiedziała ekspertka od mowy ciała, Judi James? Książę Harry - co się z nim dzieje? (Getty Images) Judi James twierdzi, że książę Harry pokazał, że jest wyluzowany, gdy żartował, że pilnuje trawy na prowizorycznym boisku rugby w pałacu Buckingham, bo inaczej wpadnie w tarapaty. Dodała, że sprawdzenie, czy w butach nie ma błota, sugeruje, że książę uważa się za "niegrzecznego lub zbuntowanego dzieciaka, który obecnie chce pokazać się od jak najlepszej strony". Książę Harry – mowa ciała James zauważyła również, że książę Sussex bawił się swoją obrączką, co miało sugerować, że w ten sposób "przywoływał" żonę, która obecnie przebywa w Kanadzie z małym Archiem. – Robił to, ponieważ chciał się poczuć komfortowo – powiedziała ekspertka RadarOnline. Jej zdaniem, książę sprawiał wrażenie gościa w pałacu ze względu na swój swobodny sposób bycia. James podkreśliła też, że ignorował dziennikarzy prostym gestem obronnym, układając ręce przy ciele. Zachowywał się tak, jakby w ogóle ich nie widział i nie słyszał. James uważa, że książę Harry odzyskał optymizm po wszystkich perturbacjach, które miały ostatnio miejsce. – Spójrzmy na jego "otwartą" klatkę piersiową i charakterystyczny wesoły chód, chociaż jego tempo również mówiło: oto człowiek, który chce spełnić swój obowiązek i wrócić do domu – przekonywała specjalistka od mowy ciała. Zobacz także: Skuteczny sposób na oszczędzanie. Dominika Nawrocka podpowiada kobietom Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl