Książę William ma problemy z alkoholem? Informator nie ma wątpliwości

Królowa Elżbieta II w kwietniu skończy 95 lat. Niestety, monarchini ma wciąż wiele powodów do zmartwień: jej mąż Filip nadal przebywa w szpitalu, a wnuk Harry udzielił, podobno wstrząsającego, wywiadu i, jak wiadomo, zrezygnował z pełnienia funkcji członka rodziny królewskiej.

Ostoja królowej Elżbiety

Ostoją rodziny od kilku lat są książę William i jego małżonka Kate, którzy doczekali się trójki dzieci. Małżonkowie są zawsze na posterunku, wystrzegają się skandali i chętnie pełnią wyznaczone im obowiązki. Do tej pory królowa właściwie nie miała powodu, by martwić się o najstarszego wnuka.

Jednak, jeśli wierzyć doniesieniom "The Globe", także pretendent do tronu zmaga się ostatnio z poważnymi problemami. Informator gazety twierdzi, że konflikt z bratem oraz choroba dziadka dały się we znaki 38-latkowi, na którym spoczywa duża presja.