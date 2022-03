Księżna Charlene wróciła do męża i dzieci. Uciszy plotki?

Zniknięcie Charlene

Nieobecność księżnej w Monako była szeroko komentowana. Plotki ponownie próbował uciszyć książę Albert. "Wiem, co mówią ludzie i chcę, żeby dotarło: to nie COVID-19. To nie rak. To nie problemy w małżeństwie. Jeśli chcecie dalej dyskutować, dodam, że nie ma to związku z operacjami plastycznymi" — zapewniał Albert II Grimaldi. Jednak w mediach regularnie pojawiały się informacje o problemach małżeńskich. Spekulowano, że księżna chce psychicznie odpocząć od przytłaczającej ją rzeczywistości. Nieszczęśliwy związek mocno odbił się na jej samopoczuciu.