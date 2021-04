Księżna Kate wybaczy Harry’emu, ale czy zdoła wybaczyć Meghan? Są poważne wątpliwości

Księżna Mehgan wytoczyła podczas wywiadu u Oprah potężne działa przeciwko pałacowi Buckingham. Rasizm, brak wsparcia ze strony królowej, nieustanna medialna nagonka podsycana przez "royalsów", to tylko niektóre zarzuty, jakie księżna Sussex miała do "firmy".

Napięte relacje szwagierek

- Kate próbowała złagodzić to kwiatami, a Meghan zatrzasnęła jej drzwi przed nosem. Oczywiście pominięto to w wywiadzie u Oprah. To, jak ktoś może okazywać brak szacunku kobiecie, która pewnego dnia zostanie królową, jest po prostu niezrozumiałe - mówi informator magazynu "New Idea".