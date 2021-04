Matka jechała 30 km po lody Ekipy. Córka wyznała, dlaczego o nich marzy

Jechała 30 kilometrów, żeby kupić lody Ekipy

– Dopiero po pracy mogłam pojechać z córką do sklepu. Już od samego rana dopytywała, kiedy wreszcie pojedziemy na zakupy, bo już wszystkie koleżanki z klasy jadły te sorbety, a tylko nie ona. Mieszkamy na Bemowie, w naszej okolicy są trzy Lidle, więc jeździłyśmy od jednego punktu do drugiego, ale wszędzie widziałyśmy tylko puste półki w zamrażalkach – mówi w rozmowie z WP Kobieta mama 9-latki.

– Powiedziała mi, że to jest jej marzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagram z tym lodem w kolorowym papierku z logiem Ekipy albo nagrać filmik na TikToka z recenzją smaku. Potem oznaczy influencerów i będzie czekać, czy udostępnią to u siebie na profilach. Wtedy, jak to sama nazwała, będzie miała "fame". Staram się iść z duchem czasu i nadążać za moją córką, ale przyznam, że bardzo mnie zdziwiła jej odpowiedź. Do tego momentu nie zdawałam sobie sprawy z tego, że osoby z internetu potrafią wywierać tak duży wpływ na nasze dzieci – podkreśla Piórkowska.

Kupił sorbety na patyku z drugiej ręki

– Mój syn umówił się z grupką kolegów ze szkoły, żeby znaleźć lody Ekipy. Podzielili się w pary i wyznaczyli teren na osiedlu, na którym dana para będzie sprawdzać sklepy. Te sorbety można znaleźć nie tylko w dyskontach, ale też w mniejszych sieciach handlowych i osiedlowych budkach, więc mieli kilkanaście punktów do odwiedzenia. Kiedy wrócił do domu z pustymi rękami i opowiedział mi o tym, byłem naprawdę w szoku, że wpadli na taki pomysł – opowiada nam Marcin.

– Na Facebooku jest mnóstwo grup, w których ludzie odsprzedają te sorbety z zyskiem. Chłopak o kilka lat starszy od mojego syna kupił karton lodów i zapłacił niecałe 2 zł za sztukę. Potem odsprzedawał je w mediach społecznościowych po 5 zł. Syn napisał do niego i zamówił 6 sztuk z odbiorem osobistym. Kiedy zobaczyłem na własne oczy, o co była ta walka, że to są zwykłe lody na patyku w kolorowym papierku, to nie mogłem uwierzyć, że nawet ja dałem się wciągnąć w poszukiwania i pojechałem z nim je odebrać. Dla mnie jako dla rodzica najbardziej uderzające było to, że on nie cieszył się tak bardzo, gdy dostał nowy telefon, jak ucieszył się, kupując lody Ekipy – dodaje ojciec.