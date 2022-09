Księżniczka Charlotte odziedziczy najcenniejszą pamiątkę po Dianie? Jest warta majątek

Księżniczka Charlotte odziedziczy tiarę po księżnej Dianie?

Diana Spencer w dniu ślubu z księciem Karolem, dziś królem Karolem III, miała na sobie rodzinną tiarę Spencerów. Bogato zdobiona i wysadzana diamentami w kształcie gwiazd i tulipanów, początkowo należała do babci zmarłej księżnej Diany, lady Cynthii Hamilton. Po 1930 roku dodano do niej jedynie brylantowe końcówki, a później już nie modyfikowano. Według doniesień jest warta ok. 400 tys. funtów, czyli 2 mln 170 tys. zł.