Księżniczka Haya wygrała w sądzie. Szejk Dubaju nie będzie już miał władzy nad nią i dziećmi

Księżniczka Haya w 2019 roku uciekła wraz z dziećmi do Londynu, by wyrwać się od zastraszającego ją małżonka – 72-letniego szejka Muhammada ibn Raszida Al Maktuma, który obejmuje stanowisko premiera i wiceprezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabiskich. 47-letnia księżniczka Jordanii rozpoczęła proces w Sądzie Najwyższym Zjednoczonego Królestwa o wyłączną opiekę nad 14-letnią córką Jalilą oraz 10-letnim synem Zayedem. Jak donosi "The Times" właśnie jej się to udało, a sąd uznał szejka Dubaju za niezdolnego do współodpowiedzialności za dzieci.