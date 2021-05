Księżniczka i zwykły trener. Ta miłość nie miała prawa się zdarzyć

W tym czasie Daniel Westling był pod baczną obserwacją nie tylko mediów, ale także Szwedów, którzy obawiali się, że trener fitness nie pasuje do rodziny królewskiej. Słabo mówił po angielsku i nie miał odpowiedniej wiedzy na temat szlacheckich zwyczajów. Mimo to Wiktoria starała się przekonać wszystkich do swojego wybranka i co jakiś czas pojawiała się z Danielem na oficjalnych wydarzeniach. W związku z tym on sportowe dresy zamienił na garnitury, zaczął się uczyć języków obcych, a także pobierać lekcje savoir-vivre.