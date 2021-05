Dlaczego pary z wieloletnim stażem małżeńskim się rozstają? Psycholożka wylicza powody

Tak. Tylko nie wiem, czy słowo ratowanie jest tu dobrym określeniem. Trzeba pamiętać, że celem terapii par nie jest uratowanie związku, a zrozumienie co się dzieje, dlaczego się dzieje i zobaczenie co można z tym zrobić, co oby dwie osoby mogą i co chcą z tym zrobić. Bywa tak, że terapia kończy się rozstaniem, dlatego, że związek nie miał już racji bytu, ale dzięki temu, że parze towarzyszy terapeuta to rozstanie jest mniej agresywne.