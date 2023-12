Kto dostanie "babciowe"? Oto warunki

Tusk podczas swojego przemówienia w Sejmie poruszył kilka ważnych kwestii dotyczących kobiet. Jedną z nich było "babciowe". Nowy program socjalny miałby pomóc wrócić Polkom do pracy po urlopie macierzyńskim. Co trzeba zrobić, aby je dostać? Zdradzamy wszystko, co na ten temat już wiadomo.