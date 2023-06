Kto może liczyć na "wczasy pod gruszą"? Przydatna informacja dla wielu Polaków

zatrudnia co najmniej 50 osób na pełnych etatach;

zatrudnia 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, gdy o wniosek o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa;

wszystkie osoby prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Pracownik, aby otrzymać należne mu pieniądze, musi złożyć właściwy wniosek u swojego przełożonego. Jest wówczas zobowiązany do przedstawienia oświadczenia dotyczącego sytuacji majątkowej oraz rodzinnej. Wtedy pracodawca może rozpatrzyć prośbę, a także określić jak wysoką kwotę może wypłacić pracownikowi. Z kolei osoba składające wniosek musi złożyć wniosek o urlop trwający co najmniej 14 dni. Istnieje też możliwość ubiegania się o dopłatę do kolonii dla dzieci.