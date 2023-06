Pojechali na wakacje all-inclusive. Wrócili z trumną

Magda Mieśnik: Z tym pytaniem ciągle żyje Radek, partner Karoliny, która zmarła po wypadku z huśtawką na Madagaskarze. Ma ogromne wyrzuty sumienia, bo to on rzucił tekst: "W dupie z ubezpieczeniem". Ciągle zadaje sobie pytanie, co by było, gdyby jednak wykupili polisę. Do tego doszły problemy komunikacyjne, konsul na urlopie, brak odpowiedniego sprzętu medycznego w placówce, gdzie udzielano Karolinie pomocy. To wszystko złożyło się na fakt, że Karolina wróciła z urlopu w trumnie.