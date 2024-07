Tylko geniusz rozwiąże zagadkę. Który koń jest prawdziwy?

Zmysły, takie jak wzrok, często płatają nam figle, zwłaszcza w kontekście iluzji optycznych. Każdy z nas może dostrzec na tym samym obrazku coś zupełnie innego, a to, co zobaczymy, może mówić wiele o naszych cechach. Kto w tym przypadku okaże się prawdziwym geniuszem? Sprawdźcie.

Konto na Instagramie Optical illusions obserwuje już ponad 2 miliona osób. To właśnie tam często można znaleźć iluzje optyczne, które wprawiają w niemałe zakłopotanie internautów. Jakiś czas temu twórcy profilu opublikowali dość zaskakujące zdjęcie.

W pierwszej chwili można dostrzec na nim głowę konia z dwoma tułowiami. Autor grafiki postanowił sprawdzić, czy jego obserwatorzy odgadną, które z tych ciał rzeczywiście należy do zwierzęcia.

Warto jednocześnie zaznaczyć, ze nie był to zwyczajna fotografia, a iluzja optyczna, która miała na celu sprawdzić inteligencję użytkowników tej popularnej aplikacji. Nie da się ukryć, że tylko nieliczni będą w stanie wskazać prawidłową odpowiedź. Co ciekawe, na obrazku można dostrzec wiele ważnych szczegółów, ale nie każdy z nas będzie w stanie je zauważyć.

Pierwszy koń zaprezentowany jest z krótką, jasną grzywą. Natomiast na drugim można zauważyć ciemniejsze, dłuższe włosy, które znacznie bardziej pasują do wyglądu głowy konia. Okazuje się, że to właśnie ciało z numerem dwa jest prawidłową odpowiedzią na to pytanie.