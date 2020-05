Kuba Wojewódzki pozuje przy lamborghini. Poleca maseczki ochronne za 189 złotych

Kuba Wojewódzki nie kryje swojego zamiłowania do luksusu. Kojarzony jest szczególnie z ekskluzywnymi markami samochodów. Auta żadnej gwiazdy nie cieszą się takim zainteresowaniem, jak jego, z charakterystyczną rejestracją "KUBA W". Teraz pochwalił się kolejnym autem, ale myślą przewodnią jego wpisu w mediach społecznościowych jest reklama masek.

"Jako że jestem w grupie wysokiego ryzyka, a krzywa się nie wypłaszcza. Polecam wam lamborghini wśród masek" – napisał Wojewódzki i podał nazwę reklamowanego produktu. Maska ochronna, którą promuje dziennikarz kosztuje 189 złotych, z rabatem od Kuby będzie to 159 złotych.

Wpis wywołał dyskusję. Większość komentujących skupiła się na lamborghini, na tle którego pozuje Kuba Wojewódzki. "Rozumiem, że samochód w gratisie do zamówienia? To biorę", "Bieda i przepych", "Przynajmniej twoje posty sponsorowane są oryginalne" – napisali internauci.

Pojawiły się również komentarze piętnujące promocję masek przez dziennikarza. "Nie mogę uwierzyć, to nie jest normalne", "Chłopie, maski po 200 zł?", "Ale wieś! Zdjęcia w maskach są wyrazem typowego lansu i braku klasy. Bardzo mnie pan rozczarował" – napisali obserwatorzy profilu. Na jeden komentarz Kuba Wojewódzki zdecydował się odpowiedzieć. "Kilka dni temu próbowałem żyć normalnie. To były 2 najgorsze minuty mojego życia. Zostawiam to tobie" – odpisał żartobliwie.