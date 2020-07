Kuba Wojewódzki w luksusowym samolocie. Fani: "Tak to można podróżować"

Kuba Wojewódzki lubi chwalić się luksusowym życiem na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu pokazał ogromny apartament, później łódź, a teraz przyszedł czas na samolot. Showman pochwalił się lotem prywatnym samolotem. "Love is in the air" – podpisał zdjęcie.

Kuba Wojewódzki pochwalił się zdjęciem w luksusowym samolocie (East News)