Kuba Wojewódzki otwiera kolejną restauracje. Pokazał wnętrze

Restauratorzy odetchnęli z ulgą. Od poniedziałku 18 maja lokale gastronomiczne zostaną otwarte. Oczywiście będą mogły funkcjonować na nowych zasadach. Początkowo do mediów przebijały się informacje, że klienci będą mogli przebywać wyłącznie w ogórkach, jednak finalnie okazało się, że również wewnątrz restauracji.

Nowa restauracja Kuby Wojewódzkiego

To dobra wiadomość m.in. dla Kuby Wojewódzkiego, który szykuje się do wielkiego otwarcia swojej drugiej restauracji. Pierwsza z nich - "Niewinni Czarodzieje 2.0" cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców stolicy, dlatego dziennikarz postanowił otworzyć drugi lokal pod tą samą nazwą. Na lokalizację wybrał jedną z kamienic we Wrocławiu.