Kuloty na wiosnę. Zobacz, jakie są najmodniejsze modele spodni tego sezonu

Kuloty na wiosnę ze względu na swoją funkcjonalność i uniwersalność, coraz częściej są wybierane przez kobiety. Mają ciekawe nogawki, które przywodzą na myśl modę rodem z lat 90. minionego wieku. Trendy lubią powracać, co wcale nie dziwi w przypadku kulotów.

Czym charakteryzują się kuloty?

Kuloty to nic innego jak tzw. spódnico-spodnie o długości sięgającej do kolan lub połowy łydek. Dzięki temu kuloty są świetną alternatywą dla klasycznych wiosennych, prostych spodni. Ten typ kroju może nie przypaść wszystkim kobietom do gustu z bardzo ważnego powodu. Fason kulotów optycznie skraca nogi, ale na szczęście wystarczy dodać do nich odpowiednie buty, aby sylwetka zachowała właściwe proporcje. Świetnie zamaskują masywniejsze uda, więc z łatwością można je wystylizować.