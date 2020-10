Kultowy korektor za 7 zł. Zakryje wszelkie niedoskonałości

Kultowy korektor za 7 zł jest właśnie dostępny w popularnej drogerii na promocji. Warto mieć go w swojej kosmetyczce, bo dobrze kryje niedoskonałości, a przy tym jest lekki i nie uczula. O jaką markę chodzi?

Rossmann wystartował z kolejną promocją. Tym razem w przystępnych cenach możemy kupić kosmetyki do makijażu. Na przecenę trafił też kultowy korektor. Za 7 zł kupimy kosmetyk, który przyda się każdej kobiecie. Ukryje niedoskonałości, przebarwienia, cienie pod oczami. Choć daje mocne krycie, jest lekki i nie uczula. O jakim kultowym korektorze mowa? Możecie się zdziwić.

Kultowy korektor za 7 zł - zalety

LOVELY No More Dark Circles już pokochały internautki. Za co? Jest silnie napigmentowany, a jego niewątpliwym atutem jest to, ze nie wchodzi w zakamarki skóry. Bardzo dobrze sprawdzi się jako korektor pod oczy, przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask. Kultowy korektor za 7 zł dostępny jest w dwóch kolorach, a opakowanie pozwala na wygodną aplikację.

Jak piszą internautki na urodowych forach LOVELY No More Dark Circles jest bardzo wydajny. Już mała porcja kosmetyku skutecznie przykryje to, co chcemy. Jego formuła jest wzbogacona o pielęgnujące składniki. Jeśli borykasz się z cieniami pod oczami, to ten kosmetyk zdziała cuda.

Kultowy korektor za 7 zł - opinie

Zaletą kosmetyku jest też jego wydajność. Internautki, które stale go używają, zaznaczają, że jedno opakowanie starcza im na około 3 miesiące codziennego stosowania. "Jak dla mnie jest to jeden z lepszych, tańszych korektorów, jakie używałam, polecam przetestować" – takie opinie na temat LOVELY No More Dark Circles możemy znaleźć w sieci.

Jak się okazuje, kultowy korektor za 7 zł jest też przyjemny w użyciu. Panie zwracają uwagę na to, że kosmetyk łatwo się rozprowadza zarówno aplikatorem, jak i palcami. Co ważne, współgra też z różnymi kosmetykami. Internautki znalazły dla niego też inne zastosowanie. "Świetnie sprawdza się także jako baza pod cienie do powiek. Jest to jeden z moich ulubionych korektorów" – czytam w opiniach dotyczących LOVELY No More Dark Circles.

