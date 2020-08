Tusz za 11 zł, który daje efekt sztucznych rzęs. Kupicie go w każdej drogerii

Ten tusz do rzęs każda z nas powinna mieć w swojej kosmetyczce. Kosztuje grosze, a daje fantastyczny efekt, którego nie gwarantują nawet superdrogie mascary. Co ważne, kupicie go niemal w każdej drogerii, także online. Co to za cudo?

Tusz do rzęs to kosmetyk, bez którego wiele kobiet nie wyobraża sobie życia. I trudno się temu dziwić, bo w kilka sekund całkowicie odmienia nasz look. Optycznie powiększa oko, sprawia, że spojrzenie nabiera wyrazu, a każdy makijaż - nawet mimalistyczny - czyni superkobiecym. Jeśli tak, jak my kochacie dobre i niedrogie mascary, to z pewnością ucieszy was nasze odkrycie. Oto tusz do rzęs, który pierwsze - jest niedrogi, po drugie - daje rewelacyjny efekt, i po trzecie - kupicie go we wszystkich popularnych drogeriach.

Najlepszy tusz do cienkich i rzadkich rzęs EVELINE Magnetic Look

Ten tusz zapewnia natychmiastowy efekt WOW. Sprawia, że nawet cienkie i słabe rzęsy są mocno pogrubione i wyglądają na znacznie gęstsze. Do tego, pięknie podkręca włoski i nie dobija się na górnej powiece, z czym wiele kobiet ma problem

Materiały prasowe Tusz do rzęs EVELINE Magnetic Look

Tuż po aplikacji rzęsy wyglądają naturalnie, jednak nakładając kolejne warstwy, możemy osiągnąć tzw. efekt sztucznych rzęs. Co ważne, według opinii internatutek mascara Magnetic Look nie pozostawia grudek i nie kruszy się w ciągu dnia, co bywa zmorą wielu z nas.

Gdzie kupić tusz do rzęs EVELINE Magnetic Look? Tak naprawdę nie musicie daleko szukać. Hitowa mascara dostępna jest w Hebe (za ok. 11 zł), Rossmannie (za ok. 15 zł) i w drogeriach internetowych, gdzie dorwiecie ja nawet za niecałe 10 zł!

Pozytywnie oceniają tusz do rzęs marki EVELINE internautki, które dosłownie zachwycają się nim na forach.

"Nigdy mi się nie zdarzyło, aby tusz się osypywał. Ładnie utrzymuje się przez cały dzień, a wieczorem nie ma problemu z jego zmyciem. Do tego dobra cena, dostępność i wydajność. Nie dostrzegam w nim ani jednej wady" - pisze użytkowniczka portalu wizaz.pl.

"Kupiłam go w Rossmannie na promocji za "aż" 11 zł. Cena regularna to ok. 15-16 zł. Tusz sam w sobie jest świetny. Nie rozmazuje się, nie kruszy, przeżył nawet pobyt na basenie. Pogrubia, ale i wydłuża. Pięknie unosi - ocenia inna.

