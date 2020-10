Sugar Skull Make Up – jak go zrobić?

Ten rodzaj halloweenowego makijażu do lat cieszy się sporą popularnością. Moda na niego przybyła z Meksyku i jest związana z tamtejszym Dniem Zmarłych, czyli Dia de Los Muertos (Dzień Zmarłych). Meksykanie obchodzą to święto 2 listopada. Tamtejsze rodziny – tak jak w Polsce – odwiedzają groby swoich bliskich.

Sugar Skull Make Up – przybory

Zabierając się do Sugar Skull Make Up będziemy potrzebować następujących rzeczy:

Biała farba do twarzy, paletka farb do twarzy lub matowe cienie do powiek w intensywnych kolorach, czarny eyeliner w płynie i/lub czarna kredka, tusz do rzęs, opcjonalnie: sztuczne rzęsy, brokat, cekiny itp.