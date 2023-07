Kup w aptece i przyklej do okna. W mieszkaniu zrobi się chłodno

Patent polega na założeniu na oknach koca termicznego. Dostaniesz go w każdej aptece. Kosztuje nie więcej niż 5 zł. Przed przyklejeniem koca, zmierz okna. Następnie, przenieś wymiary na koc i wytnij odpowiedni kawałek. Po wycięciu przyłóż go do okna, pamiętając o tym, żeby srebrna strona znajdowała się na zewnątrz i przyklej do ramy okiennej za pomocą taśmy malarskiej. Taśma malarska nie pozostawi brzydkich śladów na oknie. Dlaczego ten patent zadziała? Koc odbije promienie światła słonecznego, sprawiając, że mieszkanie nie będzie się tak bardzo nagrzewać.