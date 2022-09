Wyszczotkuj w tym miejscu, a bujnie rozkwitnie. Tak pobudzisz storczyka

Wystarczy wziąć zwykły, szklany wazon, który do połowy napełnimy wodą. Storczyka wyciągamy z doniczki i starannie czyścimy jego korzenie. Najlepiej zrobić to szczoteczką. Później wkładamy kwiat do wazonu i stawiamy w nasłonecznionym miejscu. Ważne, żeby pamiętać o regularnym zmienianiu wody, tak, żeby nie zdążyła zrobić się mętna. Trzymajmy tak storczyka przez kilka dni – efekty powinny być oszałamiające, a roślina obsypana kwiatami.