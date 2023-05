Kup za 2 zł w aptece. Pomidory odwdzięczą się obfitymi plonami

Zasady uprawy pomidorów

Utarło się, że uprawa pomidorów nie należy do najłatwiejszych. Nie jest to do końca prawda, bowiem wystarczy trzymać się kilku żelaznych zasad, żeby późnym latem cieszyć się pysznymi pomidorami. Potrzebują one dużo światła i ciepła. Można uprawiać je zarówno w ogrodzie, szklarni, jak i na balkonie. Wystarczy przesadzić je do gruntu właściwego w drugiej połowie maja i zapewnić im słoneczne stanowisko.