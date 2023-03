Masz w domu kiełkujące ziemniaki? Lepiej miej tego świadomość

Na pewno kiedyś nam się zdarzyło przetrzymać ziemniaki na tyle długo, że z bulw zaczęły wychodzić świeże łodyżki. To dość częste zjawisko i ważny sygnał dla osób, które planowały przygotowanie posiłku. Niestety kiełkujące warzywa to nie najlepszy przepis na obiad. Z jakiego powodu nie warto jeść kiełkujących ziemniaków? I co zrobić, jeśli nie mamy chwilowo żadnej jedzeniowej alternatywy, a musimy "na już" przygotować potrawę?