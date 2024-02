Woźniak-Starak w "ładnych" butach. Zimą nosimy je do legginsów, wiosną do sukienki

Agnieszkę Woźniak-Starak często możemy oglądać w eleganckich garniturach, cekinowych sukniach do ziemi i szykownych płaszczach. Prezenterka prywatnie stawia jednak przede wszystkim na casualowy, maksymalnie komfortowy styl, który pozwala jej na wszystkie ukochane aktywności: spacery z psami czy wizyty w stajni. Ostatnio gwiazda pokazała na Instagramie look, w którym spędzała czas, jak sama podkreśliła w jednym z komentarzy pod postem, "między weterynarzem a stajnią".

Woźniak-Starak, chociaż zaprezentowała stylizację "na luzie", natychmiast wzbudziła zainteresowanie fanek mody, które komplementowały prezenterkę za to, że nawet w takim wydaniu prezentuje się szykownie. To zasługa nie tylko modnej kurtki, ale i butów, które są hitem okresu przejściowego między zimą a wiosną. "Najbardziej podobają mi się buty", "Ładne kozaki" - pisały zachwycone fanki pod postem.

Prosto, wygodnie, ale z klasą. Efekt jest zasługą najmodniejszych butów

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się do weterynarza na swoich ukochanych Mazurach w stylizacji, w której zadałaby szyku nawet w centrum Warszawy. Bardzo wygodny, a przy tym niepozbawiony eleganckiego sznytu, jest wzorem do naśladowania dla fanek casualu. Główny akcent prezenterka postawiła na buty: supermodne oficerki, które można nosić i do bryczesów (czyli spodni do jazdy konnej), i… do sukienki.

Jeśli chcesz wyglądać podobnie i uzyskać efekt "nóg do nieba", postaw na wąskie oficerki. Nie musisz ich kupować w sklepie jeździeckim – wystarczy, że sięgniesz po kozaki dopasowane do łydki. Takie buty można nosić absolutnie do wszystkiego, a jak zainwestujesz w model ze skóry, będziesz mieć pewność, że nie rozpadnie się po jednym sezonie. Jak to skomentowała jedna z fanek dziennikarki: "w oficerkach przez życie".

Oficerki według Rozenek-Majdan. To pomysł idealny na wiosnę

Za oficerkami przepada też Małgorzata Rozenek-Majdan, do której porównała Woźniak-Starak jedna z komentujących. Gwiazda postawiła na nieco szerszy model, który znakomicie sprawdzi się w przypadku pań z masywnymi łydkami. Ciekawy jest nie tylko kształt noska, ale też sposób, w jaki celebrytka wystylizowała swoją parę kozaków.

Małgorzata Rozenek-Majdan w najmodniejszych kozakach ostatnich miesięcy © Instagram | @m_rozenek

Rozenek-Majdan zaprezentowała pomysł, który wiosną my też chcemy odtworzyć. Klasyczny T-shirt, eleganckie szorty (jak spodnie od garnituru, tyle że krótsze), a do tego para masywnych oficerek – całość natychmiast sprawi, że nogi będą wydawały się smuklejsze. Jak oceniasz taki look? Przekonał cię, by zainwestować w modne oficerki, które wiosną zagwarantują efekt "wow" w stylizacji?

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

