"Kupowaliśmy czas na seks". Tylko tak mogli mieć chwilę dla siebie

- Cztery razy w tygodniu chodzą do szkoły na kilka godzin, co oznacza, że w te dni między 12 a 15 mamy czas tylko dla siebie. Nasze życie seksualne odżyło. Możemy uprawiać seks tak głośno, jak chcemy. Nie musimy zastanawiać się nad tym, czy kogoś obudzimy, czy ktoś zaraz nie zapuka do naszej sypialni - podsumował mężczyzna.