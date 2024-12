Najgorsza herbata. Dietetyk odradza jej regularnego picia

Dlaczego lepiej nie kupować herbat w torebkach? Sprawie przyjrzał się naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia Bartosz Kulczyński, cytowany przez wprost.pl. Ekspert zwrócił uwagę, co takiego szkodliwego dla naszego zdrowia znajduje się w herbacianych torebkach.

Dr Bartosz Kulczyński wspomniał o badaniach. Według nich "niektóre torebki herbaty wykonane z plastiku mogą uwalniać miliardy mikroskopijnych cząsteczek plastiku do naparu podczas zaparzania". 

W praktyce oznacza to, że pijąc herbatę ekspresową, narażamy się na to, że mikroplastik zacznie gromadzić w naszym ciele.

Ekspert podkreślił, że nic się nie stanie, jeżeli sięgniemy po taką herbatę od czasu do czasu. Jednak odradza jej codzienne spożywanie - to najgorszy wybór.

Dietetyk zwrócił uwagę na to, że w matchy znajduje się nawet trzy razy więcej antyoksydantu o nazwie galusan epigallokatechiny (EGCG). Substancja ta "odpowiada za większość jej zdrowotnych właściwości, między innymi działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe".

