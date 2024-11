Polacy piją go na potęgę. Jak najszybciej wyrzuć z lodówki

Pragniesz, aby zdrowe odżywianie weszło ci w nawyk? Przeanalizuj, co znajduje się w twojej lodówce. Cztery dietetyczki w rozmowie z "Newsweekiem" wzięły na tapet produkty, których spożywanie nie jest najzdrowsze. Co dokładnie znalazło się na czarnej liście?

Jamie Maitland, certyfikowana holistyczna dietetyczka, a także autorka książki kucharskiej "The 21 Day Reset" radzi, aby przestać spożywać batony i koktajle proteinowe.

Zamiast wymienionych wysokoprzetworzonych produktów dietetyczka zaproponowała włączenie do diety np. proszku z nasion konopi.

Godblod ostrzegła, że przetworzone produkty nie dość, że są mniej pożywne, to mogą być potencjalnie szkodliwe dla drobnoustrojów jelitowych. Następną pozycję na liście ekspertek zajmuje żywność bogata w "naturalne aromaty" , których nazwa niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.

Ekspertka Maitland poparła powyższe słowa, dodając, że choć po takich napojach mamy nagły wzrost energii, to niedługo po ich wypiciu następuje szybkie pogorszenie samopoczucia. Dietetyczka nie ma też wątpliwości, że energetyki "zawierają dużo chemikaliów i niewiele prawdziwych składników odżywczych".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!