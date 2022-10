Kupujesz chryzantemy? Tak wybierzesz najlepsze

Po pierwszych jesiennych przymrozkach obcinamy przekwitłe łodygi do ok. 5 cm od podłoża. Donice chowamy do domu i stawiamy je w jasnym, ale chłodnym pomieszczeniu. W tym czasie nie stosujemy nawozów i ograniczamy podlewanie. Dzięki temu chryzantemy przetrwają do następnej jesieni.