Eksperci od lat zachęcają do tego, by przed zakupem jakiekolwiek produktu spożywczego, dokładnie czytać umieszczone na opakowaniach etykiety. Tak też jest w przypadku mięsa mielonego, które często sprzedawane jest w plastikowych pojemnikach.

Mięso mielone najlepiej jest spożyć od razu po jego zmieleniu, choć nie zawsze jest to możliwe. Jeśli jednak przechowamy je w odpowiedni sposób, będziemy mogli wykorzystać je do przyrządzenia jakiejś potrawy nawet kilkanaście godzin później.

Po kupnie mięsa trzeba pamiętać o tym, by przełożyć go do szklanej lub metalowej miseczki. Całość należy zabezpieczyć dokładnie folią spożywczą, poprzez dociskanie jej do mięsa. W ten sposób będziemy mieli pewność, że usuniemy z wnętrza nieco powietrza. Na sam koniec wystarczy już tylko umieścić wszystko w lodówce i gotowe.