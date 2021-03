Kurski o fenomenie Brzozowskiego. "Jest młodzieżowy i chłopięcy"

Rafał Brzozowski ma swoje pięć minut w Telewizji Polskiej. Jego kariera rozpędza się w niesłychanym tempie, dzięki czemu gwiazdor otrzymuje kolejne oferty pracy w TVP. Prowadził teleturniej "Koło fortuny", teraz możemy go oglądać w show "Jaka to melodia?". Ponadto był gospodarzem w "The Voice Senior", współprowadził "Eurowizję Junior", a także wiele koncertów i festiwali, z których słynie telewizja publiczna. A gdyby tego było mało, Brzozowski będzie reprezentował nasz kraj w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Zaprezentuje się w tanecznym utworze "The Ride".