Kurtki wiosenne - najmodniejsze modele tego sezonu Klasyczne i praktyczne – kurtki na wiosnę 2020 to połączenie wygody i uniwersalności. Na jakie modele warto postawić w tym sezonie? Zobacz najmodniejsze kurtki wiosenne i dowiedz się, z czym je nosić! Kurtki wiosenne 2020 – te modele to hity z wybiegów Modna kurtka na wiosnę to zdecydowanie jeden z najważniejszych zakupów sezonu. Idealna powinna pasować do wielu stylizacji, dlatego warto dopasować ją do tego, co mamy zamiar nosić wiosną. Sportowa? Elegancka? Rockowa? Na wybiegach królowały zarówno takie klasyki, jak rockowa ramoneska czy jeansowa katana, jak i nowości w postaci lekkich sportowych kurtek w neonowych kolorach czy eleganckich marynarek ze skóry. I chociaż modne kurtki wiosenne w tym sezonie nie są zbyt dużym zaskoczeniem, sposoby na to, jak je nosić, są naprawdę niebanalne! Nie wiesz, jakie okrycie wierzchnie najlepiej uzupełni Twoje stylizacje na wiosnę? Sprawdź nasze propozycje! Skórzana kurtka na wiosnę – ramoneska vs. marynarka Matowa skóra w czerni, camelowym brązie, śliwkowym fiolecie czy butelkowej zieleni to jeden z najgorętszych trendów tej wiosny, ale wśród najmodniejszych kurtek skórzanych pojawiły się nie tylko kultowe ramoneski, ale też stylowe, oversizowe marynarki. Zastanawiasz się, na którą z nich postawić? Skórzana ramoneska to ponadczasowy klasyk, który od dawna nie wychodzi z mody i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Pasuje zarówno do sukienek w kwiaty, jak i jeansów i t-shirtów. Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej eleganckiego, oryginalna, skórzana marynarka będzie strzałem w dziesiątkę. Możesz nosić ją do koszul, spodni palazzo lub cygaretek, do ołówkowych spódnic i ulubionych butów na obcasie, rozpiętą lub przewiązaną paskiem w talii – w każdej wersji będzie wyglądać świetnie! Skórzana kurtka-marynarka to zdecydowanie największy hit tej wiosny. Noszą ją najpopularniejsze it-girls, a pomysłów na to, jak wykorzystać ją w stylizacjach jest naprawdę mnóstwo. Jeśli szukamy prostego patentu na to, by nawet najprostszy wiosenny look wyglądał w 100% stylowo, taka kurtka sprawdzi się idealnie! – radzi Marta Kaleta-Domaradzka z redakcji domodi.pl. Jeansowa kurtka wiosenna – jedna rzecz, wiele stylizacji Denim to prawdziwy fenomen świata mody, który w trendach pojawia się co sezon. Nie inaczej będzie wiosną 2020. Na topie są aktualnie nie tylko jeansy w nietypowych krojach, np. baggy czy spódnice w stylu lat 90., ale też jeansowe katany we wszystkich odcieniach błękitu. Te krótkie perfekcyjnie podkreślą talię, a dłuższe, oversizowe z powodzeniem założymy na bluzę z kapturem czy ciepły sweter. Z czym jeszcze nosić jeansowe kurtki wiosenne? Z… rzeczami z jeansu! Denimowe total-looki to jeden z najbardziej nonszalanckich trendów sezonu, ale trzeba przyznać, że połączenie niebieskiej katany z jeansami lub spódnicą z tej samej tkaniny to proste pomysły na stylizacje z efektem WOW. Wolisz prościej? Łącz jeansową kurtkę z klasycznymi t-shirtami i obuwiem sportowym albo z ulubionymi ubraniami boho – sukienkami w kwiaty i długimi spódnicami! Sportowa kurtka na wiosnę – 100% funkcjonalności Niezwykle uniwersalną kurtką na wiosnę okazała się też sportowa szwedka, czyli lekka kurtka z ortalionu, którą w tym sezonie lansuje chociażby Kenzo czy Versace. Najmodniejsze modele mają cukierkowe kolory – pastelowe lub neonowe róże, zielenie, żółcienie czy błękity. Nosimy je nie tylko ze sportowymi rzeczami, ale też z plisowanymi solejkami, z jeansami czy z mini-spódniczkami i szpilkami. Gdzie szukać najciekawszych kurtek w sportowym stylu na wiosnę? Oczywiście w sieciówkach i w kolekcjach znanych marek sportowych! Ich propozycje są nie tylko stylowe, ale też bardzo praktyczne. W takiej kurtce żaden wiosenny deszcz nie przeszkodzi Ci w spacerze!