Kwaśniewscy od kilku miesięcy są w Szwajcarii. Jak im się tam żyje?

Kwaśniewscy od kilku miesięcy przebywają w Szwajcarii. Polecieli tam przed Bożym Narodzeniem, by wesprzeć siostrę Aleksandra, której zmarł mąż. To były dla nich trudne święta, ponieważ pierwszy raz od dawna nie spędzili ich ze swoją córką Aleksandrą i jej mężem Kubą Badachem. Po kilku tygodniach pobytu za granicą Kwaśniewscy zakazili się koronawirusem. Choć oboje przestrzegali reżimu sanitarnego, unikali towarzyskich spotkań i większość czasu spędzali w domu, to mimo ostrożności nie udało im się uchronić przed wirusem.

Aleksander i Jolanta na szczęście pokonali już chorobę, to jednak wciąż odczuwają jej negatywne skutki. Żona byłego prezydenta Polski łagodniej zniosła zakażenie niż jej mąż, krócej przebywała w szpitalu, za to po wszystkim miała poważniejsze powikłania.

– Uszczerbek na zdrowiu pozostał, dochodzenie do formy po COVID-zie trwa jednak długi czas. I wszyscy, nawet ci bezobjawowi, którzy liczą, że szybko wrócą do formy i że to nie będzie odbijać się na zdrowiu, mylą się. To jest paskudna choroba – podkreślił były prezydent.