Urbańska i Józefowicz otwierają nowy biznes. Mogą się na tym dorobić

Przez pandemię COVID-19 wielu aktorów i muzyków ledwo wiąże koniec z końcem. Odwołano koncerty, co chwilę zamykane są teatry. Janusz Józefowicz, jako dyrektor Teatru Buffo, musi mierzyć się z problemami finansowymi. Gdy jego instytucja artystyczna jest zamknięta, on traci główne źródło dochodu, a nic nie wskazuje na to, by sytuacja związana z koronawirusem miałaby się w najbliższym czasie zmienić.