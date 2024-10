Jolanta Kwaśniewska udzieliła obszernego wywiadu, w którym odniosła się m.in. do lat, kiedy jej mąż sprawował urząd prezydenta Polski. Była pierwsza dama nie ukrywała, że mieszkanie w pałacu wiązało się z pewnymi zasadami, które niekoniecznie przypadły jej do gustu.

Pałac prezydencki był niczym twierdza, obserwowana z każdej strony przez ochronę, która nie spuszczała z Kwaśniewskich z oczu. "02" to zwrot odnoszący się do pierwszej damy, Aleksandra Kwaśniewskiego określano "01".

Jolanta Kwaśniewska wspomniała, że ochroniarzy udało się jej przechytrzyć wyłącznie raz. Rozmówczyni Marcina Zawady zdecydowała się wówczas pojechać z siostrami do Gdyni... w przebraniu. Pierwsza dama włożyła na głowę blond perukę i tym sposobem niepostrzeżenie wyszła z ośrodka prezydenckiego w Juracie.

Czy Jolanta Kwaśniewska odliczała czas do końca prezydentury męża? Jak się okazuje, przy pierwszej kadencji często myślała: "No dobra, kończę zaraz piąty rok i już wychodzę na wolność".

