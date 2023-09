Kwaśniewska wychodziła z pociągu. Miała sukienkę mini

Wybrała się na wakacje, gdzie wykorzystuje swoją anonimowość, podróżując pociągami po pięknej i malowniczej Szwajcarii. Wygląda na to, że podróż tamtejszą koleją panoramiczną to sama przyjemność. Aleksandra Kwaśniewska u boku koleżanki z show-biznesu, Marty Wierzbickiej, dotarła do Montreux. W mieście położonym w regionie nazywanym Szwajcarską Riwierą, wreszcie mogła schować do plecaka przeciwdeszczową parkę i chroniące od wiatru akcesoria.