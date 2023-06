Kwaśniewski o Rozenek. "Jak Platforma ją wystawi..."

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnich miesiącach współpracowała z PO w związku z obywatelskim projektem ustawy w sprawie in vitro . Niektórzy sugerowali, że zamierza jeszcze mocniej zaangażować się w politykę.

- Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu - powiedział "Super Expressowi" Paweł Poncyljusz, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej .

Sama Małgorzata Rozenek-Majdan rozwiała te plotki. - Jestem dziennikarką prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN. To jest coś, co zawodowo mnie spełnia. Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości, nie wiadomo. Nie wystartuję w najbliższych wyborach, ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani tych, których spodziewamy się w 2024 r. - oświadczyła.