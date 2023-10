Kwintesencja kobiecości. Jej sukienka to majstersztyk

Buty w szpic mają konkurencję

Zaskakującym wyborem okazały się balerinki. Chociaż powracają do mody to wciąż zaskakują w obliczu długich i ostrych szpiców, do których zdążyłyśmy przywyknąć na przestrzeni ostatnich lat. Zaokrąglone noski nie wydłużają sylwetki, ale wprowadzają do stylizacji dziewczęcość i klasykę. W końcu baleriny to ulubione buty dawnych ikon mody – Brigitte Bardot i Audrey Hepburn.