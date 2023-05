Przetakiewicz, Lis i Rusin w podobnych sukienkach. Jedno jest pewne: ten model będzie hitem lata

Jeśli chcesz wyglądać szykownie podczas wypadu do jednego z europejskich miast, ale wolisz ograniczyć ciężar bagażu, wybierz czarną sukienkę sięgającą co najmniej do kolana – będziesz prezentować się w niej z klasą o każdej porze dnia i nocy. A co najważniejsze, stworzysz z nią dziesiątki różnych outfitów.