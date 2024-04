Kwitnie przez cztery miesiące. Sąsiedzi będą patrzeć z zazdrością

Lagerstremia indyjska zwyczajowo określana jako bez południa, to roślina naturalnie występująca w Azji, głównie w Chinach, Kambodży, Laosie, na Tajwanie i w Wietnamie. Harmonijnie wkomponowała się w pejzaże tych obszarów, w tym środowiska miejskie. Jest również hodowana w różnych częściach świata i zyskuje na popularności w polskich ogrodach.

Jednym z powodów, dla których lagerstremia indyjska jest tak pożądanym kwiatem w Polsce, to długi okres kwitnienia, który przypada od lipca aż do października. To właśnie powoduje, że drzewo to jest uważane za najdłużej kwitnące. Kwiaty tej rośliny przyciągają uwagę swoim pięciopłatkowym kształtem z falowanymi krawędziami i zwężającą się u nasady formą. Układają się w okazałe, długie grona, które mogą osiągać do 20 cm długości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak uprawiać "bez południa" w Polsce?

Lagerstroemia indica jest gatunkiem, który nie sprawia większych problemów w uprawie. W Polsce może być hodowana zarówno w ogrodach, bezpośrednio w ziemi, jak i w donicach w warunkach domowych. Jest to roślina wieloletnia i stosunkowo mrozoodporna. Może przetrwać zimę w Polsce pod warunkiem, że temperatury nie spadną poniżej zakresu -18 do -20 stopni Celsjusza.

Lagerstroemia preferuje stanowiska jasne, ciepłe, dobrze nasłonecznione i zabezpieczone przed wiatrem. Należy mieć na uwadze, że mimo iż bez południa jest w stanie wytrzymać umiarkowane mrozy, naturalnie preferuje cieplejsze warunki. Z tego powodu najlepiej rośnie w najbardziej nasłonecznionych częściach Polski. W chłodniejszych rejonach kraju dobrym rozwiązaniem może być uprawa w pojemnikach lub dużych donicach. Takie rośliny mogą stanowić atrakcyjną dekorację tarasu i można je łatwo przenieść w cieplejsze miejsce na okres zimowy.

Jak podlewać i nawozić bez południa?

Podczas okresów suchych lagerstroemia wymaga regularnego nawadniania, co najmniej raz na 1-2 tygodnie, zależnie od aktualnych potrzeb rośliny. W sezonie wegetacyjnym nie zapominajmy również o jej nawożeniu. Do tego celu nadają się nawozy przeznaczone dla krzewów kwitnących. W pierwszej połowie sezonu, od wiosny do środków lipca, zaleca się stosowanie nawozów zawierających azot, natomiast późnym latem i jesienią lepiej wybrać nawozy fosforowe, potasowe lub specjalne nawozy jesiennie.

Optymalna gleba dla lagerstremii to taka, która jest żyzna, bogata w próchnicę, lekko wilgotna, ale jednocześnie zapewniająca dobrą przepuszczalność. Roślina ta nie toleruje nadmiaru wody, szczególnie w okresie zimowym, ponieważ może to prowadzić do jej przemarznięcia.

Zobacz także : Tych roślin nie sadź w ogrodzie. Szybko tego pożałujesz

Warto pamiętać, że równie ważne jak nawożenie i wybranie odpowiedniego podłoża, jest regularne podcinanie gałęzi lagerstremii. Ten gatunek doskonale znosi cięcie, co umożliwia jego uprawę nawet w formie bonsai. Przycinanie ma na celu usunięcie starszych gałęzi, gdyż krzew kwitnie najbardziej obficie na nowych pędach wytworzonych w bieżącym roku. Zabieg przycinania najlepiej przeprowadzić pod koniec zimy lub na początku wiosny, przed rozpoczęciem nowego cyklu wegetacyjnego, wybierając moment, kiedy ryzyko mrozów jest już minimalne.

Materiały WP © Materiały własne

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!