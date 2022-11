Kylie Jenner już nie gwiazdorzy. Szpilki zamieniła na śniegowce

Moda to ciągły ruch i dynamika. Nie warto za bardzo przyzwyczajać się do obecnego stanu rzeczy, bo trendy żyją zmianą. Kiedy jednak uda się przecisnąć coś do mainstreamu, projektanci dwoją się i troją, aby podsunąć nam pod nos kolejną wariację. Taki właśnie scenariusz spotkał buty Ugg, które w tym sezonie rosną jak na drożdżach. A mówiąc dokładnie - wychodzą na ulice z platformą. Ich fanką okazała się sama Kylie Jenner, która zdradziła cienkie jak makaron spaghetti szpilki z wygodnymi, miejskimi "kapciami".