Kylie Jenner promuje nowy trend. Taką stylizację łatwo możesz powtórzyć

Gwiazda rozkochała się w skórze

Skórzane spódnice to ostatnio wielka miłość Kylie Jenner. Wkłada je często, zwłaszcza w codziennych stylizacjach. Ostatnio widziana była w skórzanej sukience, a chwilę temu ponownie zachwyciła połyskującą mini. To bez wątpienia będzie hit jesienno-zimowego sezonu. Skórzane spódnice łączyć można zarówno z lekkimi bluzkami, jak i swetrami, dlatego świetnie sprawdzą się nawet w chłodne dni. Zestawiając je z wysokimi kozakami, wyglądać będą fenomenalnie. Jeśli do tego tak jak Kylie Jenner wybierzesz skórzane rękawiczki, wyglądać będziesz jak gwiazda.