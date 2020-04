Lady Gaga nazwała Michaela Polansky'ego swoją "wielką miłością". Zdradziła również nad czym wspólnie pracują

Lady Gaga i Michael Polansky zaczęli spotykać się pod koniec 2019 roku. Para spędziła razem sylwestra, a od lutego była widywana razem coraz częściej. W momencie kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, wspólnie zaszyli się w domu spędzając czas izolacji we dwójkę.

Lady Gaga o fundacji "Born This Way"

34-letnia gwiazda muzyki pop pojawiła się w piątek 17 kwietnia w porannym programie MSNBC, aby omówić nad czym aktualnie pracuje jej fundacja, zajmująca się zdrowiem psychicznym oraz opowiedzieć o koncercie "One World: Together At Home" (Jeden świat: Wszyscy razem w domu). Od niechcenia nazwała podczas konwersacji Michaela Polansky'ego, miłością swojego życia.