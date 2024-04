Lakier przyda się nie tylko do włosów. Ten trik chwalą sprzątaczki

Chodzi o ściąganie, pranie, prasowanie i wieszanie firanek. Ciężkie i długie tkaniny sprawiają, że praca z danym materiałem jest niewygodna, jeśli dodamy do tego wrzucenie do pralki i suszenie, tym bardziej narażamy materiał na zagniecenia i zniekształcenia. W tym miejscu z pomocą przychodzi lakier do włosów.