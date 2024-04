Sprzątasz lodówkę? Nigdy nie pomijaj tej części

Jesteście sobie w stanie wyobrazić, że dzięki sprzątaniu, zmaleją rachunki? To nie żart, a ważna wiadomość dla każdego, kto szuka oszczędności i ma w planach gruntowne sprzątanie w kuchni. Pewna część lodówki, jeżeli nie jest systematycznie czyszczona, sprawia, że sprzęt zużywa więcej prądu, a my tym samym otrzymujemy wyższe opłaty. Czas to zmienić.