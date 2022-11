Laluna Unique nie kryje radości. "Światowej sławy profesor" spełni jej marzenie

Z Berlina prosto do Turcji. Lalunę Unique czeka kolejna operacja plastyczna

Laluna niedawno odbyła podróż do stolicy Niemiec. Po powrocie do domu od razu zaczęła przygotowania do kolejnego wyjazdu. To właśnie w Turcji znajduje się zaufana klinika celebrytki. Gwiazda "Królowych życia" ostatnie zabiegi przeszła w sierpniu tego roku. "Face lift, lip fit, chin fit, wycięcie powiek, baby face surgery" - napisała wówczas na Instagramie, informując obserwujących o tym, jakie zabiegi przeszła podczas wizyty.