Laluna znów poszła pod nóż w Turcji. Towarzyszyła jej inna celebrytka

- Kochani w końcu mogę zdradzić wam tajemnicę, o co chodzi z walką i Laluną. A więc prezent, który otrzymałam od Laluny oraz kliniki jest to operacja w Turcji, liposukcja BBL plus piersi. Jest to walka o lepszą siebie, walka o lepszą figurę. Jak wiecie, miałam dużo trudności z tym, aby dojść do tej swojej wymarzonej wagi. Ale dzięki Lalunie i tureckiej klinice uda mi się to wykonać szybciej - mówiła celebrytka.