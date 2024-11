Łamała męskie serca. Teraz ma 79 lat

Jaclyn Smith była najstarszym "aniołkiem", gdy trafiła do pierwszej obsady kultowego serialu. Zanim trafiła na plan "Aniołków Charliego", pracowała jako modelka i aktorka reklamowa.

Smith jako jedyna z oryginalnego składu zagrała we wszystkich pięciu sezonach serialu, emitowanego w latach 1976-1981. Następnie wystąpiła w "Jacqueline Bouvier Kennedy", za co została nominowana do Złotego Globu.