Lampa do hybryd. Jak wybrać najlepszą i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Lampa do hybryd to urządzenie przeznaczone do wykonywania manicure'u i pedicure'u hybrydowego. Przy zakupie lampy należy zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę, ale przede wszystkim na moc, rodzaj emitowanego światła, kształt, wygląd zewnętrzny, czy posiada czasomierz, czujnik ruchu i wewnętrzne lustro. Wszystkie te elementy znacząco wpływają na jakość urządzenia.