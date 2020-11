Lamparska się wściekła. Opowiedziała, co się stało, gdy zaparkowała auto

- Gdyby parkował tutaj mężczyzna, to zmieściłyby się dwa samochody – tak do aktorki miał zwrócić się nieznany mężczyzna, gdy podchodziła do parkometru. 32-latka przyznała, że stanęła jak wryta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Magda Lamparska (ONS)